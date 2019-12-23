Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın eğlenceli anları
Ünlü futbolcu Arda Turan, dün ailesiyle birlikte akşam yemeğine çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı. Arda Turan ile Aslıhan Doğan 12 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift 26 Ekim'de de oğulları Hamza Arda'yı kucağına almıştı.
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