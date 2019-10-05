Arka Sokaklar 526. bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 525. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Her Cuma günü Kanal D’de yayınlanan dizinin 525. bölümünde, Salih'in ölümü ekibi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Savcı Ceyda bu olayda Engin Müdürü suçluyor ve peşini bırakmıyor. Ekip ile Engin Müdürün iş ilişkisini bozabilmek ve suç örgütü olduğunu düşündüğü RIza Babanın ekibinden ayırabilmek için harekete geçiyor. Öte yandan diziseverler arama motorlarında, Arka Sokaklar 526. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde yoğun olarak araştırma yapmaya devam ediyor. En güncel dizi haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Arka Sokaklar 526. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…