atv'den çok konuşulacak muhteşem yeni sezon tanıtım filmi

Aynı ritmi paylaşıyoruz!

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır kitleleri ardından sürükleyen atv, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Güney'de ve Doğu'da çekilen dizileriyle, farklı kültürleri dünyanın dört bir tarafında izleyiciye sunuyor.

İlkleriyle, rekorlarıyla ve birincilikleriyle televizyon trendlerini belirleyen atv, yeni yayın döneminde bir ilke daha imza attı

Yıllardır en çok izlenen televizyon olma unvanını elinden bırakmayan atv, yeni yayın dönemi tanıtım filminde de bu unvanı borçlu olduğu izleyicilerine yer vererek teşekkürlerini sundu. 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren atv, tanıtım filmi için Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını sergileyecek çekimleri tamamladı.

atv, Türkiye'nin dört bir yanında!

İstanbul'un boğazı ve Galata Köprüsü; Adıyaman'ın Nemrut Dağı; Antalya'nın Aspendos'u ve Kurşunlu Şelalesi; Muğla'nın Dalyan ve İztuzu Plajı; Nevşehir Kapadokya; Mardin; Trabzon'un Sümela Manastırı ve Uzungöl'ü; Rize'nin Kemer Köprüsü ve Ayder Yaylası ve Tuz gölü gibi mekânların büyülü atmosferini gözler önüne serecek.

atv izleyicileri ve ekran yüzleri aynı ritmi paylaştı

Türkiye'nin dört bir yanında ilgiyle izlenen atv, hazırladığı filmle sevilen dizi oyuncularını ve izleyicilerini bir araya getirdi. Türkiye'nin her köşesinden ayrı güzelliklerle dolu bu tanıtım filminde, oyuncuların ve izleyicilerin çaldıkları enstrümanlarla aynı ritmi tutması ortaya keyifli bir film çıkardı.

Yeni yayın dönemi filmi ile ilgili çekim notları,

18 farklı mekânda, 4k kameralar ve özel drone teknikleri ile gerçekleştirilen çekimler yaklaşık 2 aylık bir sürede tamamlandı.

Çekimlerin yapıldığı illerde yaşayan 50 kişiye yakın atv izleyicisi, filmde rol alarak ekran yüzlerine eşlik etti.

Ekip 8.000 km'si kara yolunda olmak üzere yaklaşık 20.000 km yol kat etti.