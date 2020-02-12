Atv'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk yakında başlıyor! İşte Gel Dese Aşk ilk fragmanı | Video
Başrollerini Erkan Petekkaya, İlayda Çevik ve Şebnem Bozoklu'nun paylaşacağı Gel Dese Aşk dizisi yakında Atv'de başlıyor. Gel Dese Aşk dizisinde yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini anlatılacak. İşte Gel Dese Aşk ilk tanıtımı izle
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