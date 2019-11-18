Azize 1. Bölüm Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’den imkansız aşk! (19 Kasım 2019 Salı)
Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in canlandırdığı karakterler ararsındaki imkansız aşk hikayesinin anlatıldığı Azize 19 Kasım 2019 Salı akşamı 1. bölümle ekranlara geliyor...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
10:48
02:14:08
01:04
Çukur 3. sezon 9. son bölümden ikinci fragman yayınlandı 18.11.2019 | 12:17
16:39
10:00
00:58
Zalim İstanbul 19. son bölüm fragmanı yayınlandı 18.11.2019 | 11:13
15:01
13:41
Oktay Kaynarca'dan flaş açıklamalar: Bir sürü vatan haini ünlü var 17.11.2019 | 23:29
00:52
01:02
11:23
02:01:09
01:06
Kuruluş Osman 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! 15.11.2019 | 22:27
16:59
01:43
00:46
Arka Sokaklar 531. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! 15.11.2019 | 15:08
00:52
Sevgili Geçmiş 4. bölümden ikinci fragman yayınlandı 15.11.2019 | 15:07
00:45
Yemin 120. son bölüm fragmanı yayınlandı 15.11.2019 | 15:06