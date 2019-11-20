Azize 2. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Azize 2. Bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başladı. Merakla beklenen dizi yayın hayatına bu akşam merhaba dedi. Yapımın başrollerinde ünlü oyuncu Hande Erçel ve Buğra Gülsoy bulunuyor. Aksiyon ve heyecanı daha ilk günden seyircilerine hissettiren yapım yeni fragmanını da yayınladı. Peki, Azize 2. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Azize 2. Yeni bölüm fragmanı…
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