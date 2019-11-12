Beşiktaş'ta kaleci Karius ile ilgili flaş gelişme!

Sabah Sporu'nda Çiğdem Ceylan'ın konuğu Mehmet Emin Uluç oldu! Süper Lig'de geride bıraktığımız 11. haftayı değerlendiren Uluç, Beşiktaş'ta kaleci Karius ile ilgili yaşanan gelişmeleri canlı yayında yorumladı.