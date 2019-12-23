Canlı yayındaki kavuşma, Türkiye'yi ağlattı!

Tahir Karabalık ile kaçtığı iddia edilen Fatma tüm gerçekleri canlı yayında anlattı. Üç evladını ve kocasını bırakıp 28 gün önce ortadan kaybolan Fatma'yı Esra Erol buldu. Fatma ve ailesinin kavuşma anı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Fatma Keklik " Çocuklarımla beraber, yeni bir hayata başlamak istiyorum. " ifadelerini kullandı

Asiye-Salih orak çifti 15 yıllık evli, çocuğu olan kızları Fatma Keklik'in günler önce evden kaçtığını ve kızlarına ulaşamadıkları Esra Erol programına çıktı.

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan çift gözyaşları içinde kızlarına kavuşmak istediğini ifade etti.

Tahir Karabalık ile kaçtığı iddia edilen Fatma tüm gerçekleri canlı yayında anlattı. Üç evladını ve kocasını bırakıp 28 gün önce ortadan kaybolan Fatma'yı Esra Erol buldu. Fatma ve ailesinin kavuşma anı Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Fatma Keklik " Çocuklarımla beraber, yeni bir hayata başlamak istiyorum. " ifadelerini kullandı