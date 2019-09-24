Çocuk dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların sevilen dizisi Çocuk 3. son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Çocuk son bölümde, Akça'nın Ali Kemal'den başka güveneceği hiç kimsesi yoktur. Akça ve Emine Ali Kemal'in Hasan'dan kurtulmak için yaptığı plana dahil olurken Şule kendi iç dünyasında savaş veriyordur. Dizinin 23 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler 'Çocuk 3. son bölüm izle' başlığı altında araştırmalarını şekillendirirken yeni bölüm fragmanı hakkındaki sorgulamalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Öte yandan, Çocuk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, detaylar...