Çukur 55. son bölümden ilk sahne yayınlandı! - Aliço neyi araştırıyor?

Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünün ardından Çukur dizisi hayranları 55. bölüm ilk sahnesini merakla izledi. Aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Çukur 55. bölümde neler olacak?

ÇUKUR 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 2. Sezon 21. Bölümümde Yamaç'ın, Çeto'nun herkesten sakladığı bir sırrını öğrenmesi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelede tansiyonu yükseltecek. Mahsun'un beklenmedik bir anda Sultan'ın açtığı aşevine gelmesi Çukur'dakileri deliye döndürecek. Ancak Sultan'ın, Mahsun karşısındaki tavrı herkes için şoke edici olacak. Uluç'un kızı Damla'nın yolu Koçovalılar ile kesişecek. Cumali ile aralarındaki inatlaşma ekran başındakilerde heyecan yaratacak. Büyük çatışmaların olacağı bol aksiyonlu bu bölümde, sürpriz bir isim Çukur'a veda edecek.