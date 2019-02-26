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Çukur 55. son bölümden ilk sahne yayınlandı! - Aliço neyi araştırıyor?

Çukur 55. son bölümden ilk sahne yayınlandı! Dün akşam ekranlara gelen Çukur'un 54. yeni bölümünün ardından 55. bölümden ilk sahne yayınlandı. Hayranlarının heyecanla izlediği Çukur dizisinin yeni bölümünde neler olacak? 55. bölüm ilk sahnede Gazeteleri karıştıran Aliço’nun dikkatlice araştırma yaptığı sahnede Selim Aliço’nun, istediği bilgilere ulaşıp ulaşmadığını öğrenmeye çalışıyor. Yamaç’tan gizli bir iş yapmak istemeyen Aliço’nun tedirginliği dikkat çekerken, Selim’in ne öğrenmek istediği merak uyandırıyor. Çukur 55. yeni bölümde neler olacak?

Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünün ardından Çukur dizisi hayranları 55. bölüm ilk sahnesini merakla izledi. Aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Çukur 55. bölümde neler olacak?

ÇUKUR 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 2. Sezon 21. Bölümümde Yamaç'ın, Çeto'nun herkesten sakladığı bir sırrını öğrenmesi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelede tansiyonu yükseltecek. Mahsun'un beklenmedik bir anda Sultan'ın açtığı aşevine gelmesi Çukur'dakileri deliye döndürecek. Ancak Sultan'ın, Mahsun karşısındaki tavrı herkes için şoke edici olacak. Uluç'un kızı Damla'nın yolu Koçovalılar ile kesişecek. Cumali ile aralarındaki inatlaşma ekran başındakilerde heyecan yaratacak. Büyük çatışmaların olacağı bol aksiyonlu bu bölümde, sürpriz bir isim Çukur'a veda edecek.

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Çukur 55. son bölümden ilk sahne yayınlandı! - Aliço neyi araştırıyor?
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