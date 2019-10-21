Web TV Medya Çukur 72. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! İşte Çukur'a damga vuran Yamaç'ın muhteşem dövüş sahnesi...

Çukur 72. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! İşte Çukur'a damga vuran Yamaç'ın muhteşem dövüş sahnesi...

21.10.2019 | 09:59

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