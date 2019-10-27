Çukur 73. Bölüm 2. Fragmanında şoke eden sahne... İşte Çukur'da herkesin beklediği Yamaç'ın büyük hesaplaşması...
Çukur 73. Bölüm (3.Sezon 6.Bölüm) 2.Fragmanı yayınlandı! Çukur dizisi 73. yeni bölümde Yamaç Koçovalı babasının katilini buluyor ve hesaplaşıyor.
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