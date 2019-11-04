Çukur 74 . Bölüm Son fragmanında Yamaç Koçovalı'ya dost kurşunu!
Show TV'de yayınlanan uyuşturucu, silah kaçakçılığı, haraç, cinayet ve benzeri suçları işleyerek hayatını kazanıp zenginleşen Koçovalı Ailesi'nin yaşamını anlatan Çukur isimli dizinin 74. Bölüm 2. son fragmanı yayınlandı. Çukur 74. Bölüm'de Yamaç Koçovalı'yı dostu mu vuracak?
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