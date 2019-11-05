Çukur 75. Bölüm fragmanında muhteşem dövüş sahnesi... Yamaç Koçovalı'nın dövüş teknikleri olay olacak! (11 Kasım 2019 Pazartesi)
Çukur 75. Bölüm'de (11 Kasım 2019 Pazartesi) Yamaç Koçovalı'yı canlandıran Aras Bulut İynemli'nin muhteşem dövüş sahnesi olay olacak! İşte Çukur 75. Bölüm'de Yamaç Koçovalı'nın azılı düşmanlarını uzak doğu dövüş teknikleri ile yerle yeksan ettiği o anlar...
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