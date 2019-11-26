Çukur 78. bölümden ilk sahne
Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Saadet, Vartolu'nun ziyaretine gidiyor ve Vartolu'ya onun için her şeyi yapacağını hatta ölebileceğini söylüyor. Vartolu'nun hapishaneden çıkıp gittiği takdirde, Saadet'in umudunun kayıp gideceğini ve umudunun kaybettirmemesi için Vartolu'dan bir istekte bulunuyor. İşte Çukur 3. sezon 11. bölüm ilk sahne
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Çukur 78. bölümden ilk sahne 26.11.2019 | 00:42
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı 23.11.2019 | 15:29
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