Down sendromlu gençler, kendilerine verdiği destekten dolayı atv Kahvaltı Haberleri’ne ödül verdi
Down sendromlu gençler, kendilerine verdiği destekten dolayı atv Kahvaltı Haberleri programına ödül verdi. atv Kahvaltı Haberleri’nin sunucusu Nihan Günay; en iyi kadın sabah haberleri sunucusu, atv haber Muhabiri Meryem Nas ise en iyi kadın Muhabir Ödülü’nün sahibi oldu.
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