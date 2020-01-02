Esra Erol (01 Ocak 2020 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Karısını arayan çaresiz koca canlı yayında...
Esra Erol'da 01 Ocak 2020 Çarşamba canlı yayınında ortaya çıkan zincirleme yasak aşk skandalı sarmalını izleyiciler de anlamakta zorlandı! Esra Erol, evli çiftlerin karıştığı yasak aşk sarmalını canlı yayında böyle çözmeye çalıştı...
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