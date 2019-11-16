Esra Erol 15 Kasım 2019 Cuma canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Bebeğin babası kim? Yasak aşk skandalı...
Esra Erol'da programı 15 Kasım 2019 Cuma canlı yayınında yasak aşk skandalı ile ilgili yeni gelişmeler yaşadı.
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