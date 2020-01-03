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Esra Erol (2 Ocak 2020 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisi tek parça izle! Canlı yayında böyle yüzleştiler..

03.01.2020 | 09:04

Esra Erol'da 2 Ocak 2020 Perşembe canlı yayınında; Esra Erol, birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla yine milyonları ekran başın kilitledi.

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