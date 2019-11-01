Web TV Medya Esra Erol 31 Ekim 2019 Perşembe canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle!

Esra Erol 31 Ekim 2019 Perşembe canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle!

01.11.2019 | 10:06

Esra Erol'da 31 Ekim 2019 Perşembe canlı yayınında yine birbirinden ilginç konu ve konuklarla milyonları ekran başına kilitledi.

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