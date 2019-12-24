Web TV Medya Gazeteci Melih Altınok canlı yayında sordu "Ben pelikana benziyor muyum?"

Gazeteci Melih Altınok canlı yayında sordu "Ben pelikana benziyor muyum?"

24.12.2019 | 09:04

Gazeteci Süleyman Özışık'ın canlı yayaında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu! Gazeteci Özışık, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde Davutoğlu ekibinin kendisine "Reis dönemi bitiyor hoca dönemi başlıyor! Bizimle misin? Değil misin? Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki bütün yazar takımını itibarsızlaştıracağız! Haşmet Babaoğlu, Engin Ardıç, Hilal Kaplan, Cemil Barlas, Melih Altınok... Bunların ipi çekilecek!" dediğini açıkladı. Gazeteci Süleyman Özışık, bu sözleri kendisine söyleyenlerin bugün bazı medya kuruluşlarında çalıştığını yada başında olduğunu belirterek "Bugün 'Pelikan' diyenler kimse... Onların kim olduğunu anlarsınız" dedi. atv'de yayınlanan 'Son Durak' programında Melih Altınok, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde kendisini eleştirenlerden biri olduğunu belirterek izleyicilere ekran getirdiği Pelikan kuşu görselini göstererek "Ben pelikana benziyor muyum? diye sordu...

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