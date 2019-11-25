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Güvercin 2. bölüm fragmanı yayınlandı

25.11.2019 | 00:44

Star TV ekranlarının yeni dizisi Güvercin 2. Bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam yayın hayatına merhaba diyen dizinin başrollerinde Almila Ada, Nursel Köse, Dilan Telkök, Mehmet Ali Nuroğlu, Menderes Samancılar gibi isimler bulunuyor. Televizyon ekranlarının yeni yapımı oldukça merak edilmişti. İlk bölümünü izleyen vatandaşlar dizi ile ilgili olarak Güvercin 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. İşte Güvercin dizisi 2. Bölüm fragmanı!

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