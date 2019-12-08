Güvercin 3. Bölüm (8 Aralık 2019 Pazar) 2. son fragmanı yayınlandı izle! Kavganın galibi kim olacak?
Star TV'nin Güvercin isimli dizisinin 8 Aralık 2019 Pazar akşamı yayınlanacak 3. yeni bölümü 2. son fragmanı yayınlandı..
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