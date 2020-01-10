Hadise'den Tülin Şahin'in bebeğine şarkı
Hadise'nin, Tülin Şahin'in kızına I Love You Baby şarkısını söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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