Halit Ergenç ve Ozan Güven'in yeni dizisi Babil'den ilk sahneler yayınlandı! İşte heyecanla beklenen yeni dizi Babil...
Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu gibi ünlü isimlerin başrolünde oladuğu Babail isismli diziden heyecan verici ilk görüntüler yayınlandı!
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