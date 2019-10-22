Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine ilişkin yeni gelişme! Hatice Ayhan'ın amcasından çarpıcı iddialar

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cinayeti işlenmeye devam edilirken, canlı yayında son dakika gelişmesi yaşandı. Gülümser Bulut, geçtiğimiz yıl 16 Ağustos tarihinde evinde öldürülmüş, iki gün sonra ise kızı ve akrabası tarafından çekyat içerisinde naylonlanarak kefenlenmiş cesedine ulaşılmıştı. Annesinin ölümüne ilişkin verdiği şüpheli ifadelerden dolayı 9 ay cezaevinde yatan kızı Hatice Ayhan ise, geçtiğimiz haftalardan bu yana Müge Anlı'nın programında çarpıcı olayın detaylarını aktarıyor. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da flaş bir gelişme yaşandı. Hatice'nin amcası, şoke eden iddialarda bulunurken ekran karşısındaki milyonlar büyük şaşkınlık geçirdi. İşte, 22 Ekim 2019 Salı günü ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika detayları;

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da Gülümser Bulut cinayetinin üzerine gidilmeye devam edilirken, çok öneml bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere, Anlı tarafından dün yayınlanan programda Gülümser Bulut, Nilgün Kırlı ve Özlem Akusta olaylarının ortak tarafına dikkat çekilmişti. Tatlı Sert program ekibi, annesinin ölümünün ardından verdiği şüpheli ifadelerden dolayı 9 ay cezaevinde kalan Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan'ın amcasına ulaştı. Hatice'nin amcası Mehmet Ayhan, canlı yayında çarpıcı sözler kullanılırken; şoke eden bir iddiada bulundu. Yaşlı adamın ortaya attığı iddialar üzerine ise stüdyoda hareketli anlar yaşandı.