Hekimoğlu 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranlarının yeni başlayan dizisi Hekimoğlu 2. Bölüm fragmanı dizinin kanalı tarafından izleyicilerle paylaşıldı. İlk bölümünü izleyen seyirciler internet üzerinden Hekimoğlu 2. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt ararken iddialı oyuncu kadrosu ile yapım oldukça dikkat çekti. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım gibi isimlerin bulunduğu ve House M.D dizisinin Türkiye uyarlaması niteliğindeki yapım oldukça merak edilmişti. Peki, Hekimoğlu 2. Bölüm fragmanı neler oluyor?