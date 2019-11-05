Web TV Medya Hercai dizisinin Reyyan'ı, Ebru Şahin'den alkışlanacak hareket

Hercai dizisinin Reyyan'ı, Ebru Şahin'den alkışlanacak hareket

05.11.2019 | 18:41

Hercai dizisinin Reyyan'ı, oyuncu Ebru Şahin, meslektaşlarına örnek olacak bir davranışla gündeme geldi. Şahin, Batman Dağ Yolu İlkokulu ve Muş Mescitli Karaağaç Köyü'ndeki miniklere 'Köy Okulları Yardım Projesi' aracılığıyla yüzlerce bot ve mont gönderdi.

'Hercai' dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, alkışlanacak bir harekete imza attı. Şahin, Batman Dağ Yolu İlkokulu ve Muş Mescitli Karaağaç Köyü'ndeki miniklere 'Köy Okulları Yardım Projesi' aracılığıyla yüzlerce bot ve mont gönderdi.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞATTI
Ebru Şahin'in bu hediyeleri sonrası büyük bir mutluluk yaşayan minikler, çektikleri videolarla güzel oyuncuya teşekkürlerini iletti. Çocukların, Ebru Şahin'e 'Hercai' dizisindeki karakterinden ötürü Reyyan diye seslenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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