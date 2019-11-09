İhracata 'Türk dizisi' dopingi! 146 ülkede 700 milyon kişi Türk dizisi izliyor!
İhracatta Türk dizisi dopingi yaşandı, Türk dizlerinin yayınlandığı 146 ülkede Türk malların ilgi artmış durumda. Türkiye'nin bu ülkelere hizmet ve mal ihracatı ise istikrarlı bir artış yakaladı.
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