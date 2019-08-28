Instagram hesabı geçici olarak nasıl dondurulur? Instagram'ı tamamen silme işlemi nasıl yapılır?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram, her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Mark Zuckerberg’in satın almasının ardından büyük bir çıkışa geçen sosyal medya devi yeni özellikleri ile de yüzleri güldürüyor. Hal ne kadar böyle olsa da bazı kişiler ise kalıcı, geçici İnstagram dondurma ve silme işlemini sık sık araştırıyor. Mobilden bu işlem yapılamadığı için ‘’İnstagram dondurma linki nerede’’ sorusu da cevabını arıyor. 2019 İnstagram dondurma işleminin yanı sıra, Instagram hesabı geçici olarak kapatma ve silme işlemini de adım adım bu videodan izleyebilirsiniz.