Kendini 'Ömer bin Hattab' olarak tanıtan ve meleklerle konuştuğunu söyleyen adamdan canlı yayınca şok açıklamalar!

Esra Erol'a başvuran Meral Kaynak kızının kendisini 'Ömer bin Hattab' olarak tanıtan ve meleklerle konuştuğunu iddia eden bir adam tarafından alıkonulduğunu söyledi. Esra Erol araştırmaları neticesinde kendini 'Ömer bin Hattab' olarak tanıtan adamın iki kız kardeşle de aynı anda beraber olduğunu ve gerçek adının Ömer Kara olduğunu açıkladı. Kendini 'Ömer bin Hattab' olarak tanıtan ve meleklerle konuştuğunu söyleyen Ömer Kara canlı yayına telefonla bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulundu. Ömer Kara'nın Meral Kaynak kızının yakın arkadaşı ile de beraber olduğu ve sapkın ilişkiler yaşandığı ortaya çıktı!