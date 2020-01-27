Kobe Bryant Türk Hava Yolları'nın reklamında yer almıştı

Basketbolun efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın, henüz 41 yaşında, bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi tüm dünyayı adeta şoke etti. THY, geçtiğimiz dönemde reklam filmlerinde yer alan ünlü basketbolcuyu unutmadı ve bir anma mesajı yayınladı.