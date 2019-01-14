Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından Palu Ailesi ve Tuncer Ustael açıklaması!

İşte Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Sn. Habip Korkmaz'ın açıklaması;

"Kayıp olduğu iddia edilen Meryam Tahnal ile küçük kızı Melike Tahnal'ın kasten öldürülmesi iddiasıyla Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak 2019 tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine, Harun, Ayşe, İsa, Havva, Fatih ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer gözaltına alınmıştır. Soruşturmanın selameti bakımından yayın yasağı konulmuştur. Gözaltı süresince kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği, şüpheli Tuncer tarafından gösterilen Körfez ilçesi Tütünçiflik semtinde yapılan kazı çalışmalarında ve yaşı küçük Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen Sakarya ili Ferizli ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında cesetlere ulaşılamamıştır. Gözaltında bulunan şüpheliler savunmaları alındıktan sonra 13 Ocak 2019 tarihinde Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, şüphelilerden Harun olay tarihinde cezaevinde olduğundan dolayı delil durumu itibari ile serbest bırakılmış, diğer şüpheliler kasten ve eziyet çektirerek Meryem Tahnal'ı öldürdükleri iddiasıyla Körfez Sulh Ceza Hakimliği'ne sorguya sevk edilmiş, yapılan sorgu sonucunda Körfez Sulh Ceza Hakimliği'nce Tuncer, Emine, Ayşe, İsa, Havva ve Fatih kasten adam öldürme suçundan tutuklanmıştır. Şüpheliler Tuncer, İsa, Fatih Kandıra 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, kadın şüpheliler Emine, Ayşe, Havva Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştur. Kayıp Meryem'in küçük kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili bu soruşturmada elde edilen deliller suç yeri olan Sakarya ili Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheli Tuncer'in daha önce İstanbul ili Başakşehir ilçesinde kapıcılık yaptığı sırada yanlarında bulunan kayıp Meryem'in küçük oğluna yönelik cinsel istismar iddiasıyla ve yine şüphelinin kendi çocuklarına yönelik cinsel istismar iddiasıyla soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."