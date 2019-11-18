Kuruluş Osman 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! (20 Kasım 2019 Çarşamba)
atv'nin izlenme rekorlarını altüst edecek yeni dizisi Kuruluş Osman ilk bölümü ile 20 Kasım 2019 Çarşamba akşamı milyonalrı ekran başına kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman 1. Bölüm 3. Fragmanı ve Burak Özçivit'in muhteşem sahneleri...
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Kuruluş Osman 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! (20 Kasım 2019 Çarşamba) 18.11.2019 | 17:07
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Çukur 3. sezon 9. son bölümden ikinci fragman yayınlandı 18.11.2019 | 12:17
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Zalim İstanbul 19. son bölüm fragmanı yayınlandı 18.11.2019 | 11:13
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13:41
Oktay Kaynarca'dan flaş açıklamalar: Bir sürü vatan haini ünlü var 17.11.2019 | 23:29
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Kuruluş Osman 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! 15.11.2019 | 22:27
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Arka Sokaklar 531. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! 15.11.2019 | 15:08
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Sevgili Geçmiş 4. bölümden ikinci fragman yayınlandı 15.11.2019 | 15:07