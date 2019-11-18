Kuruluş Osman 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! (20 Kasım 2019 Çarşamba)

atv'nin izlenme rekorlarını altüst edecek yeni dizisi Kuruluş Osman ilk bölümü ile 20 Kasım 2019 Çarşamba akşamı milyonalrı ekran başına kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman 1. Bölüm 3. Fragmanı ve Burak Özçivit'in muhteşem sahneleri...