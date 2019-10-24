Web TV Medya Kuruluş Osman 1. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Burak Özçivit'in at üzerindeki bu sahneleri sosyal medyayı salladı!

Kuruluş Osman 1. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Burak Özçivit'in at üzerindeki bu sahneleri sosyal medyayı salladı!

24.10.2019 | 11:14

Heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisi 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in at üzerindeki sahneleri sosyal medyayı salladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini anlatan ve ATV ekranlarında fırtına gibi esecek olan Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümünün 2. fragmanında; Burak Özçivit'in at üzerindeki sahneleri sosyal medyada da beğeniyle karşılandı. İşte sosyal medyayı sallayan Kuruluş Osman dizisi ve Burak Özçivit'in at üzerindeki muhteşem sahnesi...

KURULUŞ OSMAN"IN İKİNCİ TANITIMI DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI!

"Kuruluş Osman" dizisi için geri sayım başladı.

Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ikinci tanıtım, geçtiğimiz akşam yayınlandı.

Diziden gelen yeni görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan "Kuruluş Osman"ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu ikinci tanıtım, milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.

İKTİDAR VE CİHAN DEVLETİ MÜJDESİ

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri büyük beğeni topladı.

MİLYONLARCA İZLENME, BEĞENİ VE YORUM

Osman Bey'e hayat veren, dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken, Osman Bey'in "Benimle devlet olmaya var mısınız?" sözleri sosyal medyaya damgasını vurup, #DevletOlmak etiketi Türkiye ve Dünya Trending Topics listesinde yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:19
Kuruluş Osman 1. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Burak Özçivit'in at üzerindeki bu sahneleri sosyal medyayı salladı! 24.10.2019 | 11:14
03:50
Küstah Fransız sunucuya terör dersi! 24.10.2019 | 09:37
02:01:01
Esra Erol'da 23 Ekim Çarşamba canlı yayın tamamı kesintisiz izle! Yasak aşkın taraflarından şok açıklamalar... 24.10.2019 | 09:43
00:59
Kuruluş Osman ilk bölüm 2. fragmanı yayınlandı 23.10.2019 | 20:47
02:13:24
Müge Anlı 23 Ekim Çarşamba canlı yayın tamamı tek parça kesintisiz izle! Annesini öldürmekle suçlanan... 23.10.2019 | 14:03
02:56
Müge Anlı canlı yayınında 'Yasak aşk kurbanı oldu' iddiası! (23 Ekim 2019 Çarşamba) 23.10.2019 | 13:48
00:29
Müge Anlı'dan yardım isteyen cani kocadan kan donduran itiraf geldi: Karımı yakarak öldürdüm! 23.10.2019 | 13:01
00:45
Şile'de 2 Kasım'da Foto Safari! 23.10.2019 | 11:22
02:56
Müge Anlı'da kan donduran cinayet şüphesi... Köyüne dönerken öldürüldüğü iddia edilen Gencer Zengin olayında yeni gelişme! 23.10.2019 | 11:12
02:01:20
Esra Erol 22 Ekim Salı canlı yayın tamamı kesintisiz hemen izle! İşte Türkiye'yi şaşkına çeviren ilişkiler yumağı... 23.10.2019 | 08:13
00:47
Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum 22.10.2019 | 16:56
00:18
Kerimcan Durmaz, Arto'yu tehdit ettirdiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı 22.10.2019 | 16:56
14:08
Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetine ilişkin yeni gelişme! Hatice Ayhan'ın amcasından çarpıcı iddialar 22.10.2019 | 15:00
03:36
Müge Anlı'da kefenlenmiş ceset cinayetinde flaş gelişme... Hatice Ayhan, teyzesini eve zorla mı götürdü? 22.10.2019 | 14:48
02:14:05
Müge Anlı 22 Ekim Salı canlı yayın tamamı tek parça kesintisiz hemen izle! Kefenlenmiş cesedi bulunan kadın seri katil kurbanı mı? 22.10.2019 | 14:44
00:12
Küçük kızı annesine göstermediği iddia edilen Mehmet Keskin canlı yayında! 22.10.2019 | 09:19
11:14
Esra Erol'dan canlı yayında böyle yardım istemişti... Vahşi bir cinayete kurban gitti! 22.10.2019 | 09:24
02:00:55
Esra Erol 21 Ekim Pazartesi canlı yayın tamamı kesintisiz izle! Hamile karısını terk eden kocadan flaş mesaj... 22.10.2019 | 09:15
02:11:36
Müge Anlı 21 Ekim 2019 canlı yayın tek parça kesintisiz hemen izle! Çekyatın içinde kefenlenmiş cesedi bulunan kadın... 21.10.2019 | 15:10
04:12
Müge Anlı'da canlı yayında kan donduran gelişme... İzmir'deki kadın cinayetlerini seri katil mi işliyor? 21.10.2019 | 13:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN