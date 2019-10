Kuruluş Osman 1. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Burak Özçivit'in at üzerindeki bu sahneleri sosyal medyayı salladı!

Heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisi 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in at üzerindeki sahneleri sosyal medyayı salladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini anlatan ve ATV ekranlarında fırtına gibi esecek olan Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümünün 2. fragmanında; Burak Özçivit'in at üzerindeki sahneleri sosyal medyada da beğeniyle karşılandı. İşte sosyal medyayı sallayan Kuruluş Osman dizisi ve Burak Özçivit'in at üzerindeki muhteşem sahnesi...

KURULUŞ OSMAN"IN İKİNCİ TANITIMI DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI!

"Kuruluş Osman" dizisi için geri sayım başladı.

Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ikinci tanıtım, geçtiğimiz akşam yayınlandı.

Diziden gelen yeni görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan "Kuruluş Osman"ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu ikinci tanıtım, milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.

İKTİDAR VE CİHAN DEVLETİ MÜJDESİ

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri büyük beğeni topladı.

MİLYONLARCA İZLENME, BEĞENİ VE YORUM

Osman Bey'e hayat veren, dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken, Osman Bey'in "Benimle devlet olmaya var mısınız?" sözleri sosyal medyaya damgasını vurup, #DevletOlmak etiketi Türkiye ve Dünya Trending Topics listesinde yer aldı.