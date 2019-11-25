Web TV Medya Kuruluş Osman 2. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 2. yeni bölüm yeni fragmanı yayınlandı

25.11.2019 | 23:50

Kuruluş Osman ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizide Osman Bey'in yapacakları merak konusu olurken dizide yer alacak tarihi karakterler merak ediliyordu. Tüm kategorilerde zirveye yerleşen Kuruluş Osman 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin heyecanla beklediği bölümde amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozuyor. Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragmana "Bastığımız yerler yurt, mazlumlara sığınaklık eden görklü bir devlet olacak!2 sözü damga vurdu. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bölümün ardından Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragmanı...

KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.

DÜNDAR BEY'İN AMACI NE?

Dündar Bey'in maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

KANLI BİR OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.

OSMAN BEY DÜŞMANLARIN PLANINI BOZUYOR

Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.

OSMAN İÇİN MÜCADELE BAŞLIYOR

Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

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