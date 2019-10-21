Kuruluş Osman ilk bölümden ilk görüntüler yayınlandı! Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman tüm rekorları altüst edecek

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini anlatan ve izlenme rekorlarını altüst etmesi beklenen Kuruluş Osman dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. Burak Özçivit hayranları da ATV'de yayınlanacak Kuruluş Osmanlı dizisinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte 'Kuruluş Osman' ve ilk bölümünden çok konuşulacak Burak Özçivit'in rol aldığı o sahneler...