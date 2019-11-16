Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. Bölüm'de (16 Kasım 2019 Cumartesi) eski sevgiliye tokat gibi sözler!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 16 Kasım 2019 Cumartesi akşamı 10. son bölümde Kuzey'den Şule'ye tepki! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. Bölüm son fragmanı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
11:23
02:01:09
01:06
Kuruluş Osman 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! 15.11.2019 | 22:27
16:59
01:43
00:46
Arka Sokaklar 531. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! 15.11.2019 | 15:08
00:52
Sevgili Geçmiş 4. bölümden ikinci fragman yayınlandı 15.11.2019 | 15:07
00:45
Yemin 120. son bölüm fragmanı yayınlandı 15.11.2019 | 15:06
02:12:06
10:48
02:40
Arka sokaklar oyuncularının inanılmaz değişimleri (2006-2019) 15.11.2019 | 11:28
03:13
14:08
02:39
02:01:16
02:11:20
04:11
02:24
İzmir'de engelli gence yapılan skandal işkence görüntülerine tepki! 14.11.2019 | 09:52