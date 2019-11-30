Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. Bölüm (30 Kasım 2019 Cumartesi) 2. Fragmanı yayınlandı izle! Öfke dolu aşkta son perde...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk adlı dizinin 30 Kasım 2019 Cumartesi (bugün) akşamı yayınlanacak 12. Bölüm 2. son Fragman yayınlandı...
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