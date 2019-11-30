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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. Bölüm (30 Kasım 2019 Cumartesi) 2. Fragmanı yayınlandı izle! Öfke dolu aşkta son perde...

30.11.2019 | 15:07

Kuzey Yıldızı İlk Aşk adlı dizinin 30 Kasım 2019 Cumartesi (bugün) akşamı yayınlanacak 12. Bölüm 2. son Fragman yayınlandı...

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