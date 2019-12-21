Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15. Bölüm (21 Aralık 2019 Cumartesi) son fragmanı yayınlandı izle! Oynadığı aşk oyunu pahalıya patladı...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizinin 21 Aralık 2019 Cumartesi akşamı yayınlanacak 15. yeni bölümünün son fragmanı yayınlandı...
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