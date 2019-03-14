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Kuzgun 6. bölümden ilk sahne yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?

Kuzgun 6. bölümden ilk sahne yayınlandı. İzleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizi Kuzgun 6. bölümden ilk sahne heyecanlandırıyor. Kuzgun'un yeni bölümünde Bora babasının ölümünün ardından büyük planlar yaparken Kuzgun tüm bunları görüyor ve plan yapıyor ve Bora'nın karşısına çıkıp babasını öldürdüğünü söylüyor. Öte yandan Dila ise savcılığa giderek Şeref Dağıstanlı cinayetinde katilin kim olduğunu bildiğini açıklıyor. Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede ise Meryem'in Dila'ya yalvardığı görülüyor. Kuzgun 5. bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak işte tüm detaylar...

KUZGUN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora'nın, babasını Kuzgun'un vurduğunu öğrendiği an, Kuzgun ile Bora arasındaki büyük savaşın da başladığı andır aynı zamanda. Artık hiç kimse güvende değildir. Bora, ilk hamlesini yapar ve alttan alta Kuzgun'u, avukatı olmayı kabul eden Dila'nın önüne atar. Kuzgun, Bora'nın planını sezer ve büyük bir kumar oynamaya karar verir. Bu kumarın bir ucunda özgürlüğü, diğer ucunda hapishane durmaktadır. Rıfat'la ortak iş yapmak için harekete geçen Bora'ya karşılık Kuzgun, Rıfat'a Bora'yı kontrol altında tutmasını sağlayabilecek bıçak sırtı birteklifte bulunur. Bora, Kuzgun'a karşı savaşını şiddetlendirir ve hem Meryem'e hem de Kuzgun'a büyük bir tuzak kurar. Meryem'i oyuna getirip alıkoyan Bora, onun hayatını da Kuzgun'un vereceği çok kritik bir karara bırakır. Ancak Kuzgun'un, Bora'nın bu acımasız planından haberi yoktur ve Meryem artık ölümle yüz yüzedir. Öte yandan Dila, Kuzgun'un katil olmasını öğrenmesiyle sarsılmış, öğrendiklerini Rıfat'a doğrulatmış ve adalet ile Kuzgun arasında çok zor bir tercihle karşı karşı kalmıştır. Ve şimdi, hem Kuzgun'un hem de Dila'nın alacağı kararlar, atacağı adımlar herkesin hayatını derinden etkileyecek ve bu büyük savaşın seyrini değiştirecektir.

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Kuzgun 6. bölümden ilk sahne yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?
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