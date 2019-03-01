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Müge Anlı 1 Mart Cuma tıkla hemen tamamı izle! Emekli polisten Asım Bayram cinayetinde şok Ferluga Karatuğ açıklaması!

Müge Anlı 1 Mart Cuma günü canlı yayında şok bir gelişme yaşandı. Yüklüce para ile ortadan kaybolan emlak zengini Asım Bayram'ın cinayete kurban gittiği şüphesi; emekli polis Servet Sönmez yaptığı şok Ferluga Karatuğ açıklaması ile güçlendi. Müge Anlı'da emekli polis Servet Sönmez'in yaptığı şok açıklama ile ortadan kaybolan 82 yaşındaki emlak zengini Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ'un yalan ifade verdiği ortaya çıktı! İşte Asım Bayram ve Adem Kara cinayetinde 1 Mart Cuma Müge Anlı canlı yayınında yaşana kan donduran gelişmeler...

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Müge Anlı 1 Mart Cuma tıkla hemen tamamı izle! Emekli polisten Asım Bayram cinayetinde şok Ferluga Karatuğ açıklaması!
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