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Müge Anlı 12 Mart Salı tıkla hemen izle! Canlı yayında bulunan ceset parçalarında sonra herkesin beklediği cinayet itirafı...

Türkiye Müge Anlı'da cesedi bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ'dan cinayet itirafı beklerken; 2216. bölümü ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yine kuşağının en çok izlenen programı oldu. Servet avcılarının katlettiği iddiası giderek güçlenen Asım Bayram'ın paraları nerede? Müge Anlı, yalanları ve soğukkanlılığı ile kendisini isyan ettiren Ferluga Karatuğ'a neler sordu? Müge Anlı, vahşi cinayeti canlı yayında çözüyor.

Canice katledip, ormana gömdüler

Antalya'nın Kepez ilçesinin Varsak bölgesindeki ormanlık alana piknik yapmak için giden Müge Anlı izleyicisi, yeni kazılmış bir alan fark etti. İzleyicinin Anlı ekibini araması üzerine ekip bölgeye gitti. Emniyet yetkilileriyle beraber bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, alanda kazı çalışması başlattı. Canlı yayında takip edilen kazı çalışmasının sonucunda kadavra köpeklerinin de yardımıyla siyah poşet içerisinde bir ceset bulundu. Necla Uçar, bulunan cesedin babası Asım Bayram'a ait olduğunu teşhis etti. Emniyet yetkilileri kesin sonuç için Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı DNA Testi Raporu'nu bekliyor.

EMLAK ZENGİNİ ADAMIN CESET PARÇALARI CANLI YAYININDA BULUNDU!

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Müge Anlı 12 Mart Salı tıkla hemen izle! Canlı yayında bulunan ceset parçalarında sonra herkesin beklediği cinayet itirafı...
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