Müge Anlı 12 Mart Salı tıkla hemen izle! Canlı yayında bulunan ceset parçalarında sonra herkesin beklediği cinayet itirafı...

Canice katledip, ormana gömdüler

Antalya'nın Kepez ilçesinin Varsak bölgesindeki ormanlık alana piknik yapmak için giden Müge Anlı izleyicisi, yeni kazılmış bir alan fark etti. İzleyicinin Anlı ekibini araması üzerine ekip bölgeye gitti. Emniyet yetkilileriyle beraber bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, alanda kazı çalışması başlattı. Canlı yayında takip edilen kazı çalışmasının sonucunda kadavra köpeklerinin de yardımıyla siyah poşet içerisinde bir ceset bulundu. Necla Uçar, bulunan cesedin babası Asım Bayram'a ait olduğunu teşhis etti. Emniyet yetkilileri kesin sonuç için Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı DNA Testi Raporu'nu bekliyor.