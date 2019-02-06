Müge Anlı, 16 yıl önce ayrılan anne ve oğlunu canlı yayındna buluşturdu!

Yıllardır görmediği annesini bulmak için yayına gelen Kerem'in anne ve babası boşandıktan sonra Kerem annesiyle, iki ablası ise babasıyla birlikte yaşıyordu. Babasının anlattığına göre, annesi Kerem'i yaklaşık bir yıl yanında tuttuktan karakola teslim etmiş oradan da ayrılmıştı. Daha sonrası babası ve ablalarıyla yaşayan Kerem büyüdüğü süreçte annesiyle ilgili kötü şeyler duymaya başlamamıştı. Fakat kendisi söylenenlere kulak asmadı ve dün canlı yayına gelerek annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Ağustos ayında vatani görevini yapacağını ve annesinden helallik almak için O'nu bulmak istediğini söyleyen Kerem'e müjdeli haber çok geçmeden geldi. Yıllardır aradığı annesi telefondaydı.

Anne oğul izleyenleri gözyaşlarına boğdu!

Bugün ise canlı yayında anne oğul ilk kez kucaklaştı birbirlerinin yüzünü gördü. Birbirine kavuştu. İkilinin birbirlerine sarıldıkları anlar başta Müge Anlı olmak üzere tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğdu. Hatice Gümüşsuyu çocuğum arkadaşımda kalıyordu ben de bir kaç gün yanına gidememiştim. Arkadaşımda geri dönmeyeceğimi düşünüp, Kerem'i karakola bıraktığını ve babasının oradan aldığını söyledi. Eşimle de aslında bir sorunumuz yoktu. Hayat şartlarından dolayı geçinemiyorduk bu da aramızdaki evlilik bağını etkiliyordu. Annesi olayın iç yüzünü anlatırken, Kerem Öztekin annesine sarılıp öpmekten kendisini alıkoyamadı. Duygusal anlara yol açan bu büyük buluşmanın detayları Müge Anlı'nın anneye sorduğu sorularla aydınlatılmaya başladı. "Ben kellemi verirdim yine de evladımı bırakmazdım" diyen annenin iki kız çocuğundan biri olan Cansu ise telefonla canlı yayına bağlandı, fakat ağlamaktan annesiyle konuşamadı.