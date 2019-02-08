Müge Anlı, 4 aylık köpeğin haczedilmesine sessiz kalmadı!

Dünyalar tatlısı 4 aylık Duman, küçücük bir can iken sahibine gelen haciz yüzünden hacze giren mallar listesine eklendi. Duman, aslında iş yeri sahibine bile ait değildi, sadece birkaç günlüğüne bırakılmıştı. 100 bin TL'lik borç için gelen avukatlar ve haciz memurları minik Duman'ı masa, sandalye ve dolap gibi bir eşya yerine koydu. Duman'ın sahibinin avukatları ise olaya hemen el koydu ve itiraz ettiler. Hayvansever avukatlar Duman'ı ofise getirdiler. Ve ailesinden uzak kalmasının hüznünü hissettirmemek için ellerinden geleni yaptılar. Duman, dava kaybedilirse tıpkı haczedilen bir eşya gibi açık arttırmada satışa çıkarılacak.

Duman'ı haczeden avukat canlı yayına bağlandı. "Benim de iki tane köpeğim var, köpeğin bir eşya gibi oradan oraya taşınmasına razı değilim. Fakat olaylar bu kadar basit değil. Köpeğe zarar vermek değil amacımız. Mal kaçırma yapılmaması adına köpeği de tutanaklara geçirdik. Gördüğüm her eşyayı haczetmek zorundayım. Bir avukat olarak köpeğin orada karnesini gördüm. Tutanağa geçirdim, evde veyahut bahçede olsaydı haczetmezdim ama ofiste bir ticarethanedeydi." dedi.

Müge Anlı "Duman'ın ailesine kavuşması için haczedilen miktarı ödemeye hazırım!"

Bu açıklamalar üzerine Anlı avukata "Hukuk, vicdanın üzerinde midir? Siz alacaklı olsanız köpeği alır mısınız? Sahibine ve evine bağlanan bu canlıyı alır mısınız? Köpeğe biçilen 1600-1800 TL için değer miydi? Neden köpeği fiyatlandırıp listenize eklediniz? Yaptığınız açıklamalarla kendinizle çelişiyorsunuz. Bir canlıyı yerinden, yurdundan ayırdınız. Müvekkilinize sesleniyorum. Fiyatı neyse bunu söylemekten çok çok utanıyorum ama ben bugün bu ücreti müvekkilinize vereceğim, yeter ki bu güzel hayvanı hacizden çıkarın. Ben sizden rica ediyorum. Bu yavru köpek de sahibinin yanında kalsın. Yanlışınızdan dönün, bu da bir büyüklüktür. Duman'ın bir başlangıç olmasını istiyorum. Hayvanların bir eşya gibi görülmesini istemiyorum. Bir candan bahsediyoruz, onu bir mal gibi kabul edemeyiz. Bu konuları konuşmaktan bile utanıyorum." dedi.