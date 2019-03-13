Müge Anlı canlı yayınına şok polis gözaltısı... Asım Bayram cinayeti faili Ferluga Karatuğ'u polisler canlı yayında götürdü!

Müge Anlı canlı yayınında (13 Mart Çarşamba) polis serveti için öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrılan Asım Bayram cinayeti olayı zanlılarından Ferluga Karatuğ'u gözaltına alarak götürdü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Müge Anlı'nın itiraf için sıkıştırdığı ve yalanlarına isyan ettiği Ferluga Karatuğ'da Türkiye'yi sarsan vahşi Asım Bayram cinayetinin faillerinden biri olarak polis tarafında gözaltına alınmış oldu. Türkiye'yi sarsan Asım Bayram cinayetinde böylece gözaltındaki zanlı sayısı 5'e ulaşırken Müge Anlı cinayeti ortaya çıkartarak yine en çok konuşulan program olmayı başardı.