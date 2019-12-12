Müge Anlı ile Tatlı Sert 2360. son bölüm tamamı tek parça hemen izle! Zeynep Ergül dikkat çekmeye devam ediyor!

Atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te olaylar devam ediyor. Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Bey'den ilginç suçlamalar! Kızı Fatma Bozkurt'u aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Zeynep Ergül, eski eşi Ercan Bey'i ağabeyi Cahit Ergül'ün bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bağlantı bulduğu öne sürülmüştü. Cahit Ergül, kardeşinin söylediklerini yalanladı. Cahit Bey, Ercan'ı bıçaklamasının, yaralamasının mümkün olmadığını söyledi. Cavit Ergül, öyle olsa kendisine gelip hesap sorulmasının gerektiğini ifade etti ve kardeşinin iddialarını reddetti. Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Bey'den kardeşinin iddialarına yanıt!... atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Zeynep Ergül, açıklamaları ve tavırlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Minik İnci'yi mutluluğa boğan haber!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 12 Aralık Perşembe günü neler yaşandı? Müge Anlı bugünkü yayınına İnci ve Wiki ile birlikte çıktı. Minik İnci, İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaybolan köpeğini bulmak için atv'de her sabah 10.00'da izleyiciyle buluşan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya gözyaşları içinde bir video göndermişti. "Müge abla sana çok inanıyorum. Benim köpeğimi bulur musunuz?" demişti.Daha sonra Müge Anlı'ya bir video daha gönderen sevimli kız bu defa sevincini paylaştı. "Müge abla senin sayende bu güzel Wiki'mi buldum. Sana çok teşekkür ederim. Kocaman kalpler!"

Müge Anlı'da işlenen esrarengiz olay!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 12 Aralık Perşembe günü neler yaşandı?Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması olayı hala gizemini koruyor. Açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine yerleşen Zeynep Ergül, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için yayına çıkmıştı. Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu. Kayıp kahvehaneci Mehmet Muharrem Bey'in kuyuya atılıp asitle yakıldığı öne sürülmüştü. Polise posta yoluyla gelen bir ihbar olduğunu söyleyen Müge Anlı, iddiaları yayına taşıdı. Mehmet Muharrem Elbay'ın Mustafa Alkan isimli kişiden bir borç aldığını ve borcunu ödemediği için öldürüldüğünün yazıldığını açıkladı. Programda bu gizemli kişinin amacının hedef şaşırtmak olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu.

Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Bey'den ilginç suçlamalar!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 12 Aralık Perşembe günü neler yaşandı? Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Bey'den kardeşinin iddialarına yanıt!... atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Zeynep Ergül, açıklamaları ve tavırlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.Kızı Fatma Bozkurt'u aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Zeynep Ergül, eski eşi Ercan Bey'i ağabeyi Cahit Ergül'ün bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bağlantı bulduğu öne sürülmüştü. Cahit Ergül, kardeşinin söylediklerini yalanladı. Cahit Bey, Ercan'ı bıçaklamasının, yaralamasının mümkün olmadığını söyledi. Cavit Ergül, öyle olsa kendisine gelip hesap sorulmasının gerektiğini ifade etti ve kardeşinin iddialarını reddetti.