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Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mart Pazartesi tıkla hemen izle! Müge Anlı'da Türkiye'nin konuşacağı cinayet aydınlanıyor...

Müge Anlı'da bugün 4 Mart Pazartesi günü canlı yayında Türkiye'nin konuşacağı olayda şok gelişmeler yaşandı. Antalya'da yüklüce para ile kaybolan gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın beraber yaşadığı Ferluga Karatuğ Hanim ve mensubu olduğu şebeke tarafında öldürüldüğü iddiası giderek güçleniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ulaşan pek çok tanık Asım Bayram'ın cinayet kurban gittiğine inandıklarını ve Ferluga Karatuğ'un yalan ifade verdiği eski kocasının şüpheli şekilde öldüğünü anlattılar. İşte Müge Anlı'da yaşanan o gelişmeler...

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mart Pazartesi tıkla hemen izle! Müge Anlı'da Türkiye'nin konuşacağı cinayet aydınlanıyor...
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