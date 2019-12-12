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Müge Anlı ile Tatlı Sert: Cahit Ergül'den kardeşi Zeynep'in suçlamalarına yanıt!

12.12.2019 | 14:16

Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Bey'den kardeşinin iddialarına yanıt!... atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Zeynep Ergül, açıklamaları ve tavırlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Zeynep Ergül'ün ağabeyi Cahit Bey'den ilginç suçlamalar!

Kızı Fatma Bozkurt'u aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Zeynep Ergül, eski eşi Ercan Bey'i ağabeyi Cahit Ergül'ün bıçakladığını söylemişti.Bıçaklama olayını inceyen Gaziantep Asayiş Amirliği'nin 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bağlantı bulduğu öne sürülmüştü. Cahit Ergül, kardeşinin söylediklerini yalanladı. Cahit Bey, Ercan'ı bıçaklamasının, yaralamasının mümkün olmadığını söyledi. Cavit Ergül, öyle olsa kendisine gelip hesap sorulmasının gerektiğini ifade etti ve kardeşinin iddialarını reddetti.

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