Müge Anlı, karısının ağabeyi ile evlendiğini öğrenince ortadan kaybolan Ahmet Kaymaz'ı arıyor!

Müge Anlı, şimdiye kadar duyulmamış bir hikayeyi ekrana taşıdı. 38 yaşındaki Mehmet Selim Kaymaz, hiç görmediği babası Ahmet Kaymaz’ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Mardin’de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz, 1983 yılında çalışmak için Lübnan’a gitti. İsrail-Lübnan Savaşı sırasında yaşanan bir bombalı saldırıda öldüğü düşünülünce karısı ağabeyi ile evlendirildi. Ahmet Kaymaz, Lübnan'dan geri döndüğünde karısının ağabeyi ile evlendiğini duyunca ise ortadan kayboldu. Müge Anlı, kayıp Ahmet Kaymaz'a ulaşmak için tüm ipuçlarını değerlendirdiği canlı yayında şaşırtıcı bilgilere ulaştı.